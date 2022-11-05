У Рівному на дитячому майданчику підірвали гранату: є постраждалі, деталі

У Рівному 4 листопада на дитячому майданчику вибухнула граната. Правоохоронцям вдалося затримати громадян, причетних до інциденту, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області.

Зазначається, що близько 21-ї години патрульні поліцейські отримали виклик про конфлікт із можливим застосуванням гранати на вулиці Романа Шухевича.

Прибувши на місце, патруль виявив заявницю на дитячому майданчику у дворі однієї з багатоповерхівок. Вона вказала на чоловіка з гранатою в руках. Останній, не довго думаючи, кинув гранату й здетонувала.

Попередньою - постраждало п’ятеро людей, серед яких малолітня дитина та правоохоронець (осколкове поранення).

"Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Потерпілим лікарі надають необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає", - додали у поліції.