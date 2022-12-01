Школяр розпорошив газовий балончик під час повітряної тривоги у укритті: деталі інциденту

У Шепетівці (Хмельницька область) суд оштрафував батька школяра, який розпилив газовий балончик у ліцеї.

Як йдеться у постанові Шепетівського міськрайонного суду, інцидент стався пообіді 19 жовтня цього року в Шепетівському професійному ліцеї, що на проспекті Миру. Під час повітряної тривоги, перебуваючи в укритті, хлопець розпилив газовий балончик.

Відомо, що інцидент стався тоді, коли учні перебували в укритті під час повітряної тривоги. За скоєне судили не підлітка, бо він ще не має 16 років, а його батька. Чоловікові призначили 850 грн штрафу.

Відомо, що підліток взяв газовий балончик у свого товариша. У судовому засіданні порушник пояснив, що він «випадково натиснув кнопку», коли роздивлявся пристрій.

Наразі невідомо, чи постраждали присутні внаслідок цього інциденту. Оскільки хлопцям ще немає 16 років, адмінпротоколи за ч.3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дітей) склали на їхніх батьків.

Щодо матері хлопця, який приніс балончик у ліцей, суд постановив закрити провадження. Натомість батька іншого підлітка, який власне розпилив газовий балончик, суддя Алла Цідик вирішила оштрафувати на 850 грн. Відомо, що чоловік свою провину не заперечував та розкаявся.