Чоловік викрав підлітка та відвіз у ліс, бо той "кидав сніжки в авто": деталі інциденту на Полтавщині

полиция, патрульная полиция, дтп

У Горішніх Плавнях у ході конфлікту чоловік насильно затягнув 13-річного підлітка до машини та вивіз до лісу в район лісових озер.

Як передає Кременчуцька газета, наразі малолітній потерпілий знаходиться в дитячій лікарні зі струсом головного мозку. Про інцидент повідомила матір підлітка.

"Приблизно о 20.00 біля супермаркету "МаркетОпт" по вул. Прос-кт Героїв Дніпра, 72 був побитий і насильно затягнутий мій 13-річний син в автомобіль BMW X5 чорного кольору і вивезений до лісу в районі лісних озер. Зараз, мій син знаходиться в дитячій лікарні, зі струсом головного мозку.

Відповідно до цих обставин, була подана заява до поліції, слідчим діям дали хід, але вже є нюанси, чомусь інкримінують тільки 125 статтю (умисні легкі тілесні ушкодження) а де стаття 146 (викрадення людини) ??? Порушника знайшли відразу, але його свідчення відсутні. Щось коїться для мене не зрозуміле і не припустиме.

З понеділка буду звертатися до прокуратури нашого міста", - йдеться у повідомленні.

поліція, поліцейський, патрульна поліція

У Кременчуцькому райуправлінні поліції інцидент прокоментували. За словами прес-служби поліції, наразі всі обставини та фігуранти встановлені, обидві сторони дали показання. Відкрито ЄРДР за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисні легкі тілесні ушкодження), транспортний засіб вилучено.

"Попередньо, конфлікт стався через те, що діти кидали сніжки у авто. Зі слів водія, коли він зробив підліткам зауваження, ті вели себе некоректно. Наразі відбувається судово-медична експертиза. Ступінь тілесних ушкоджень будуть перевірені експертизою", - прокоментувала прес-офіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

місце злочину, поліція


Алексей Ионов, politeka.net





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