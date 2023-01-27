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2023-01-27
З 30 січня столичні школярі повертаються до навчання
Школярі Києва мали цілий місяць зимових канікул.
© unsplash/kellysikkema
З 30 січня у Києві школярі, які місяць були на зимових канікулах, повертаються на навчання,
«97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів», – зазначили в КМДА, інформує
Там зазначили, що під час канікул в школах додатково впорядковували укриття. У результаті, там матимуть змогу сховатися під час повітряної тривоги понад 189 тисяч осіб, що на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.
Юлія Москаленко, ZN.ua