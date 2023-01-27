З 30 січня столичні школярі повертаються до навчання

З 30 січня у Києві школярі, які місяць були на зимових канікулах, повертаються на навчання, повідомили в Київській міській держадміністрації. Там зазначили, що довгі зимові канікули допомогли суттєво зекономити на опаленні та електроенергії.

«97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів», – зазначили в КМДА, інформує ZN.ua .

Там зазначили, що під час канікул в школах додатково впорядковували укриття. У результаті, там матимуть змогу сховатися під час повітряної тривоги понад 189 тисяч осіб, що на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.