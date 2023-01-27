З 30 січня столичні школярі повертаються до навчання

Школярі Києва мали цілий місяць зимових канікул.

З 30 січня столичні школярі повертаються до навчання
© unsplash/kellysikkema

З 30 січня у Києві школярі, які місяць були на зимових канікулах, повертаються на навчання, повідомили в Київській міській держадміністрації. Там зазначили, що довгі зимові канікули допомогли суттєво зекономити на опаленні та електроенергії.

«97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів», – зазначили в КМДА, інформує ZN.ua.

Там зазначили, що під час канікул в школах додатково впорядковували укриття. У результаті, там матимуть змогу сховатися під час повітряної тривоги понад 189 тисяч осіб, що на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.





Интересные новости
Шерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігуроюШерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігурою
Українські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриттяУкраїнські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриття
Шерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядомШерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядом
Брієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися меншеБрієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися менше
Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"
Блок рекламы


Похожие новости
Jerry Heil доведеться перервати навчання в США і повернутися в Україну: "На телефон прийшло смс..."Jerry Heil доведеться перервати навчання в США і повернутися в Україну: "На телефон прийшло смс..."
За мене заклали кошти: Джеррі Хейл розповіла про дороге навчання у СШАЗа мене заклали кошти: Джеррі Хейл розповіла про дороге навчання у США
Jerry Heil поділилася, ким стане після навчання у Берклі: "У нас немає такої спеціальності"Jerry Heil поділилася, ким стане після навчання у Берклі: "У нас немає такої спеціальності"
Навчання під час війни: скільки мають тривати онлайн-уроки у школіНавчання під час війни: скільки мають тривати онлайн-уроки у школі
Маски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосуєтьсяМаски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосується
Jerry Heil зізналася, з ким їй довелося розлучитися перед навчанням у США: "Вирішила припинити стосунки..."Jerry Heil зізналася, з ким їй довелося розлучитися перед навчанням у США: "Вирішила припинити стосунки..."
"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів"Це не кадри з фільму жахів": киян обурила антисанітарія у бомбосховищі для школярів
Навчання у школах у воєнний час: батькам роздають на підпис цікавий документНавчання у школах у воєнний час: батькам роздають на підпис цікавий документ
Столичні ветеринари безкоштовно консультуватимуть киян щодо їхніх домашніх улюбленцівСтоличні ветеринари безкоштовно консультуватимуть киян щодо їхніх домашніх улюбленців
Навчання в школах проводитимуть очно, а під час тривоги уроки продовжать в укриттяхНавчання в школах проводитимуть очно, а під час тривоги уроки продовжать в укриттях
Последние новости
Подгружаем последние новости