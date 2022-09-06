Jerry Heil зізналася, з ким їй довелося розлучитися перед навчанням у США: "Вирішила припинити стосунки..."

Jerry Heil

Шанувальників також хвилює, чи продовжить виконавиця писати українську музику. Тому артистка Jerry Heil вирішила заспокоїти їх та запевнила, що ще не раз порадує слухачів.

Співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва), яка вступила до Музичного коледжу в Берклі в Бостоні (США), більше не є підопічною продюсерською компанією Михайла Ясінського Secret Service. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram. Також артистка зізналася, чому вирішила навчатися саме у США.

"Хто запустив цей тренд на розлучення і чому його підтримали майже всі мої знайомі, я не знаю. Але про всяк випадок, щоб не вибиватися з маси, я теж вирішила припинити стосунки... Після цього рішення треба було вирішити лише одне: з ким. Хлопця "У мене не було. Тому ще півроку тому ми припинили співпрацю з компанією Secret Service - агентством, яке забезпечувало мені піар, концертні та інші послуги", - заявила Jerry Heil .

Шанувальників також хвилює, чи продовжить виконавиця писати українську музику. Тому артистка вирішила заспокоїти їх та запевнила, що ще не раз порадує слухачів.

"У мене багато української музики, яку я ще маю показати вам. Так що навіть не сподівайтеся, я нікуди не поділася. Я продовжую робити класну українську музику і розвивати її в США. І я тут, щоб навчатися і принести багато нового для нас" , – сказала Jerry Heil в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1".


Александра Павленко, politeka.net





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