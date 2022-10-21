Навчання під час війни: скільки мають тривати онлайн-уроки у школі

Дистанційний навчальний процес має певні норми та правила, інформує ZN.ua.

Навчання під час війни: скільки мають тривати онлайн-уроки у школі
© unsplash/freestockpro

Через військове вторгнення РФ навчальний процес в Україні зазнав багато змін. Так, не всі школи змогли розпочати навчання офлайн.

В Україні оновлено обов?язковий регламент тривалості занять у режимі реального часу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у власному Telegram-каналі.

Скільки мають тривати уроки у школі

Для багатьох батьків відкритим залишається питання, наскільки правильно організований процес дистанційного навчання та скільки мають тривати уроки при онлайн-навчанні. Їх тривалість залежить від того, у якому класі навчається дитина:

  • 1-2 класів – два уроки по 30 хвилин або три – по 20 хвилин;
  • 3-4 класів – два уроки по 45 хвилин або три – по 30 хвилин, або чотири – по 20 хвилин;
  • 5-6 класів – два уроки по 45 хвилин або три – по 35 хвилин, або чотири – по 25 хвилин;
  • 7-9 класів – два уроки по 45 хвилин або три – по 40 хвилин, або чотири – по 30 хвилин, або п’ять – по 25 хвилин;
  • 10-11 класів – три уроки по 45 хвилин або чотири – по 35 хвилин, або п’ять – по 30 хвилин, або шість – по 25 хвилин.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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