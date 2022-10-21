Навчання під час війни: скільки мають тривати онлайн-уроки у школі

Через військове вторгнення РФ навчальний процес в Україні зазнав багато змін. Так, не всі школи змогли розпочати навчання офлайн.

В Україні оновлено обов?язковий регламент тривалості занять у режимі реального часу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у власному Telegram-каналі.

Скільки мають тривати уроки у школі

Для багатьох батьків відкритим залишається питання, наскільки правильно організований процес дистанційного навчання та скільки мають тривати уроки при онлайн-навчанні. Їх тривалість залежить від того, у якому класі навчається дитина: