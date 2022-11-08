За мене заклали кошти: Джеррі Хейл розповіла про дороге навчання у США

Українська співачка Джеррі Хейл (справжнє ім'я - Яна Шемаєва), яка потрапила у лонглист Нацвідбору на "Євробачення-2023", у 27 років знову стала студенткою: у вересні вона вступила до музичного коледжу Берклі у Бостоні. Зірка зізналася, що заплатити за дороге навчання їй допомогли друзі, адже гроші, які відкладала раніше, вона витратила на авто для батька.

"Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на важкій роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тато, в мене є знайомі артисти, будеш їх возити... І кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди. Мої друзі заклали за мене кошти, і тепер я поступово віддаю борг", - розповіла артистка у програмі "ЖВЛ", інформує Апостроф .

Хто саме позичив кошти на навчання, співачка уточнювати не стала, проте сказала, що ця людина є відомою: "Мені допмогла одна відома людина. Я просто не знаю, чи можу озвучувати, хто це, тому не буду казати. Також з лейблом мені допомогли люди".

Вступати до навчального закладу в Америці виконавиця наважилася ще до початку повномасштабної війни в Україні. Вона подала заявку онлайн, а про зарахування до престижного коледжу дізналася вже будучи в евакуації.

"Це був шок для мене. Я не знала, що мені робити. Я на той момент виїхала до Німеччини, була сама у чужих людей вдома, які прихистили мене на кілька днів. Мені треба було вирішити, що з цим робити. Мене прийняли, а степендія була неповна і платити доволі багато", - поділилася подробицями Яна.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Джеррі розсекретила, що навчається у Берклі на композитора до кінофільмів, адже хоче, щоб українська музика звучала в голлівудських стрічках: "Я хочу розвинути українське там і повернутися сюди, щоб допомогти тут ще музичній освіті".

"Я пішла навчатися туди, бо в нас нема такої спеціальності. Це film scoring – я буду писати музику до кінофільмів. Це була моя давня мрія впродовж всього мого життя. Я пам'ятаю, що коли в нас вступала навчатися, бо я й тут отримувала освіту, я обирала, ким же я стану, я хочу співати чи хочу бути музикантом і вступила взагалі на хороводиригентський. А сюди вже пішла конкретно, чим я горю", - також говорила зірка про вибрану спеціальність.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців. Ще більшу популярність артистці принесла авторська пісня "Охрана, отмєна" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна".