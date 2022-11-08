За мене заклали кошти: Джеррі Хейл розповіла про дороге навчання у США

Українська співачка Джеррі Хейл (справжнє ім'я - Яна Шемаєва), яка потрапила у лонглист Нацвідбору на "Євробачення-2023", у 27 років знову стала студенткою: у вересні вона вступила до музичного коледжу Берклі у Бостоні. Зірка зізналася, що заплатити за дороге навчання їй допомогли друзі, адже гроші, які відкладала раніше, вона витратила на авто для батька.

"Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на важкій роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тато, в мене є знайомі артисти, будеш їх возити... І кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди. Мої друзі заклали за мене кошти, і тепер я поступово віддаю борг", - розповіла артистка у програмі "ЖВЛ", інформує Апостроф.

Хто саме позичив кошти на навчання, співачка уточнювати не стала, проте сказала, що ця людина є відомою: "Мені допмогла одна відома людина. Я просто не знаю, чи можу озвучувати, хто це, тому не буду казати. Також з лейблом мені допомогли люди".

Вступати до навчального закладу в Америці виконавиця наважилася ще до початку повномасштабної війни в Україні. Вона подала заявку онлайн, а про зарахування до престижного коледжу дізналася вже будучи в евакуації.

"Це був шок для мене. Я не знала, що мені робити. Я на той момент виїхала до Німеччини, була сама у чужих людей вдома, які прихистили мене на кілька днів. Мені треба було вирішити, що з цим робити. Мене прийняли, а степендія була неповна і платити доволі багато", - поділилася подробицями Яна.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Джеррі розсекретила, що навчається у Берклі на композитора до кінофільмів, адже хоче, щоб українська музика звучала в голлівудських стрічках: "Я хочу розвинути українське там і повернутися сюди, щоб допомогти тут ще музичній освіті".

"Я пішла навчатися туди, бо в нас нема такої спеціальності. Це film scoring – я буду писати музику до кінофільмів. Це була моя давня мрія впродовж всього мого життя. Я пам'ятаю, що коли в нас вступала навчатися, бо я й тут отримувала освіту, я обирала, ким же я стану, я хочу співати чи хочу бути музикантом і вступила взагалі на хороводиригентський. А сюди вже пішла конкретно, чим я горю", - також говорила зірка про вибрану спеціальність.

Фото: instagram.com/thejerryheil

Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських виконавців. Ще більшу популярність артистці принесла авторська пісня "Охрана, отмєна" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна".


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віруМеган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру
Шерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікуванняШерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікування
Мілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копіяМілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копія
"Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни""Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни"
Блок рекламы


Похожие новости
Українці виступили проти встановлення головної ялинки країни: "Кошти на придбання, монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ"Українці виступили проти встановлення головної ялинки країни: "Кошти на придбання, монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ"
"Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни""Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни"
Зірка "Кріпосної" розповіла про сестру з рф, яка проявила себе не найкращим чином: "Поки нас тут обстрілювали..."Зірка "Кріпосної" розповіла про сестру з рф, яка проявила себе не найкращим чином: "Поки нас тут обстрілювали..."
"Я не знала, що робити далі": Андраде з "Орла і Решки" чесно розповіла про свою депресію"Я не знала, що робити далі": Андраде з "Орла і Решки" чесно розповіла про свою депресію
З початку квітня сплять у підвалі: Ольга Харлан розповіла про батьків у МиколаєвіЗ початку квітня сплять у підвалі: Ольга Харлан розповіла про батьків у Миколаєві
Jerry Heil поділилася, ким стане після навчання у Берклі: "У нас немає такої спеціальності"Jerry Heil поділилася, ким стане після навчання у Берклі: "У нас немає такої спеціальності"
Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."
Кума Дзідзьо Цибульська розповіла, що робитиме без світла: "Щекавиця темряви не боїться..."Кума Дзідзьо Цибульська розповіла, що робитиме без світла: "Щекавиця темряви не боїться..."
Актор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на 500 дронів для УкраїниАктор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на 500 дронів для України
Дружина продюсера "Квартал 95" несподівано висловилася про Потапа та Монатика: "Коли мене засуджували..."Дружина продюсера "Квартал 95" несподівано висловилася про Потапа та Монатика: "Коли мене засуджували..."
Последние новости
Подгружаем последние новости