Маски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосується

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Мешканців та гостей української столиці закликають повернутися до носіння масок у публічних місцях.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у терміновому повідомленні КМДА.

«Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот», - йдеться у повідомленні.

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Підприємців просять оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

Також підкреслюється, що рівень захворюваності стрімко зростає. Так, за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини.

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«На жаль, 22 людини померли», - повідомили в КМДА, додавши, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація.

Також повідомлялось, що коронавірус в Україні знову набирає обертів.

Медики закликають українців обов'язково вакцинуватись і вже дозволили другу бустерну дозу вакцини всім тим, хто раніше отримав хоч дві дози вакцини від коронавірусу, а також закликають вакцинуватися тих, хто раніше щеплення не робив.


Катерина Петренко, politeka.net





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