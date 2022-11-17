Jerry Heil доведеться перервати навчання в США і повернутися в Україну: "На телефон прийшло смс..."

Артистка Jerry Heil розповіла, що новина застала її після того, як вона вийшла з літака - поки в Бостоні та Сіетлі настав ранок, в Україні минуло півдня.

Як повідомляє Politeka.net, в Україні обрали 10 учасників Нацвідбору на "Євробачення-2023", серед фіналістів опинилася співачка Jerry Heil, яка зараз навчається в США . Артистка раніше намагалася виграти у Нацвідборі, але в неї нічого не вийшло.

На своїй сторінці в Instagram вона прокоментувала вихід у фінал українського нацвідбору.

Артистка розповіла, що новина застала її після того, як вона вийшла з літака - поки в Бостоні та Сіетлі настав ранок, в Україні минуло півдня. Тому, перебуваючи в США , вона дізналася про це пізніше, коли на телефон надійшло смс-повідомлення про її вихід у фінал: "Яна, ти в фіналі Нацвідбору".

"Прем'єра пісні для Нацвідбору відбудеться на радіо 4.12…! Але це не єдина прем'єра, яка на вас чекає! Є ще ДВА треки, які ЗАВТРА презентуємо вам. У місяці мало днів для кількості пісень, на які надихає наша нянька", - поділилася Jerry Heil .

У коментарях її привітали українські зірки та фанати, які побажали Jerry Heil здобути перемогу у конкурсі: "Ми віримо у твою перемогу", "Вітаю від щирого серця! Абсолютно заслужено", "Вітаю, Яно! Коли музика виходить від серця - це відчувають кожен ", "Красуня, вітаю і дякую за просування української пісні".

Варто зазначити, що фінал українського нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня. Задля безпеки учасників та команди фінал пройде у укритті.