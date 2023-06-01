Медична допомога: чи зобов'язаний сімейний лікар давати номер телефону пацієнту

Роз'яснення дали у НСЗУ.

Попри війну, в Україні працює Програма медичних гарантій. Пацієнт може отримати визначений перелік медобстежень, які можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря. У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) розповіли , чи повинен сімейний лікар давати особистий номер телефона пацієнтам, інформує ZN.ua .

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У НСЗУ зазначили, що сімейні лікарі не зобов’язані надати свій особистий номер мобільного на вимогу пацієнтів із декларацією.

«Адже сімейний лікар, терапевт або педіатр надають первинну медичну допомогу під час особистого прийому пацієнтів у закладах ПМД. Лише за певних умов, наприклад, коли стан пацієнта потребує особливої уваги, лікар може прийняти рішення надати таку допомогу дистанційно. Тобто за допомогою мобільного телефону», – йдеться у повідомленні.

Лікар може самостійно вирішувати, який номер телефону давати пацієнту – власний або контакт-центру (реєстратури) медзакладу.

Також сімейний лікар самостійно вирішує, в які години відповідати на повідомлення чи дзвінки від пацієнтів.

У НСЗУ підкреслили, що медичні послуги, які надають терапевт, педіатр та сімейний лікар, не належать до екстрених.

«Якщо виникає невідкладна ситуація, потрібно телефонувати до 103 або самостійно їхати до приймального відділення лікарні. Воно працює цілодобово, і такі випадки не потребують направлення від сімейного лікаря», – резюмували у НСЗУ.