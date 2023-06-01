Медична допомога: чи зобов'язаний сімейний лікар давати номер телефону пацієнту

Роз'яснення дали у НСЗУ.

Попри війну, в Україні працює Програма медичних гарантій. Пацієнт може отримати визначений перелік медобстежень, які можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря. У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) розповіли, чи повинен сімейний лікар давати особистий номер телефона пацієнтам, інформує ZN.ua.

Медична допомога: чи зобов'язаний сімейний лікар давати номер телефону пацієнту
© freepik/freepik

У НСЗУ зазначили, що сімейні лікарі не зобов’язані надати свій особистий номер мобільного на вимогу пацієнтів із декларацією.

«Адже сімейний лікар, терапевт або педіатр надають первинну медичну допомогу під час особистого прийому пацієнтів у закладах ПМД. Лише за певних умов, наприклад, коли стан пацієнта потребує особливої уваги, лікар може прийняти рішення надати таку допомогу дистанційно. Тобто за допомогою мобільного телефону», – йдеться у повідомленні.

Лікар може самостійно вирішувати, який номер телефону давати пацієнту – власний або контакт-центру (реєстратури) медзакладу.

Також сімейний лікар самостійно вирішує, в які години відповідати на повідомлення чи дзвінки від пацієнтів.

У НСЗУ підкреслили, що медичні послуги, які надають терапевт, педіатр та сімейний лікар, не належать до екстрених.

«Якщо виникає невідкладна ситуація, потрібно телефонувати до 103 або самостійно їхати до приймального відділення лікарні. Воно працює цілодобово, і такі випадки не потребують направлення від сімейного лікаря», – резюмували у НСЗУ.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: чи можуть призвати усіх членів сім’їЗагальна мобілізація: чи можуть призвати усіх членів сім’ї
В мережі блогера-кримінальника закликають вибачитися через образу на адресу військовихВ мережі блогера-кримінальника закликають вибачитися через образу на адресу військових
Злата Огнєвіч показала батьків і вагітну сестру у новому кліпі "Янгол": відеоЗлата Огнєвіч показала батьків і вагітну сестру у новому кліпі "Янгол": відео
Сьогодні кияни відзначають День КиєваСьогодні кияни відзначають День Києва
Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинкуПотап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку
Блок рекламы


Похожие новости
У лікарні померла дівчинка, яка отримала поранення внаслідок удару по Краматорську 29 квітняУ лікарні померла дівчинка, яка отримала поранення внаслідок удару по Краматорську 29 квітня
Ходила вулицями оголеною: акторку Аманду Байнс ушпиталили до психіатричної лікарніХодила вулицями оголеною: акторку Аманду Байнс ушпиталили до психіатричної лікарні
Куля в голову через сімейний бюджет: у Києві винесли вирок чоловікові, який убив дружинуКуля в голову через сімейний бюджет: у Києві винесли вирок чоловікові, який убив дружину
Кембридж заборонив білим студентам подавати заявки на один із курсівКембридж заборонив білим студентам подавати заявки на один із курсів
$7000 за довідку: в Одесі лікарі-хабарники заробляли на ухилянтах, фото$7000 за довідку: в Одесі лікарі-хабарники заробляли на ухилянтах, фото
Брієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися меншеБрієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися менше
Лікаря засудили за видачу фейкових дозволів не носити маску: "Стверджував, що нібито шкідливо для здоров'я людей"Лікаря засудили за видачу фейкових дозволів не носити маску: "Стверджував, що нібито шкідливо для здоров'я людей"
Зірка Marvel Джеремі Реннер прийшов до тями після аварії і показав фото в лікарняному ліжкуЗірка Marvel Джеремі Реннер прийшов до тями після аварії і показав фото в лікарняному ліжку
Актор Джеремі Реннер потрапив до лікарні у «критичному, але стабільному стані» через нещасний випадокАктор Джеремі Реннер потрапив до лікарні у «критичному, але стабільному стані» через нещасний випадок
Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"
Последние новости
Подгружаем последние новости