Соціальне страхування: чи можуть відкрити лікарняний для догляду за дорослим

Відповідь дали в ПФУ.

У кінці 2022 року було ухвалено рішення про приєднання до Пенсійного фонду Фонду соціального страхування, що означає фактично ліквідацію останнього. Пенсійний фонд України тепер займається призначенням усіх соціальних виплат та субсидій. Це стосується і оплати лікарняних, інформує ZN.ua.

Соціальне страхування: чи можуть відкрити лікарняний для догляду за дорослим
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Фахівці Пенсійного фонду пояснили, чи можуть надати лікарняний для догляду за повнолітнім членом сім’ї та на який термін.

Там зазначили, що допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим повнолітнім членом сім’ї (старше 14 років) надається з першого дня непрацездатності, але не більш ніж на три календарні дні.

У виняткових випадках – з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин – термін лікарняного може бути продовжено не більш як на сім календарних днів.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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