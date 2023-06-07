Загальна мобілізація: кого можуть призвати у червні

Про розповів начальник Харківського обласного ТЦК.

В Україні триває загальна мобілізація, яка була оголошена через повномасштабне вторгнення Росії. Начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап розповів, як її проводять зараз та в яких спеціалістах є потреба зараз, пише Аrmyinform, інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що мобілізація в Харківській області відбувається відповідно до Закону України «Про загальну мобілізацію» та інших нормативних актів Міністерства оборони та Генерального штабу Україну. Як і раніше, мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку.

Він нагадав, що планові завдання з мобілізації для регіонів визначаються Генеральним штабом України. Своєю чергою ТЦК та СП діють відповідно до вказаних вимог — направляють необхідну кількість військовозобов’язаних до визначених військових навчальних центрів та закладів. Надалі представники цих установ вже на місці проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей кожної конкретної людини з метою визначення його подальшої профільної підготовки.

За його словами, зараз є запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів.

Також начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначив, що жоден військовозобов’язаний не може бути призваний до військової частини, яка залучена в зоні бойових дій, без фахової підготовки.

«Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку направляється до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації. Розподіл по військових частинах та установах відбувається після місячної або півторамісячної підготовки», — підкреслив полковник Володимир Арап.

Крім того, він зазначив, що від початку широкомасштабного вторгнення жодна жінка не була призвана на військову службу по мобілізації без власного бажання.