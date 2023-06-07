Загальна мобілізація: кого можуть призвати у червні

Про розповів начальник Харківського обласного ТЦК.

В Україні триває загальна мобілізація, яка була оголошена через повномасштабне вторгнення Росії. Начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап розповів, як її проводять зараз та в яких спеціалістах є потреба зараз, пише Аrmyinform, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: кого можуть призвати у червні
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Він зазначив, що мобілізація в Харківській області відбувається відповідно до Закону України «Про загальну мобілізацію» та інших нормативних актів Міністерства оборони та Генерального штабу Україну. Як і раніше, мобілізації підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку.

Він нагадав, що планові завдання з мобілізації для регіонів визначаються Генеральним штабом України. Своєю чергою ТЦК та СП діють відповідно до вказаних вимог — направляють необхідну кількість військовозобов’язаних до визначених військових навчальних центрів та закладів. Надалі представники цих установ вже на місці проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей кожної конкретної людини з метою визначення його подальшої профільної підготовки.

За його словами, зараз є запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів.

Також начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначив, що жоден військовозобов’язаний не може бути призваний до військової частини, яка залучена в зоні бойових дій, без фахової підготовки.

«Це категорично заборонено Генеральним штабом. Навіть та людина, яка проходила військову службу раніше, спочатку направляється до загальновійськових полігонів, навчальних центрів або на курси підвищення кваліфікації. Розподіл по військових частинах та установах відбувається після місячної або півторамісячної підготовки», — підкреслив полковник Володимир Арап.

Крім того, він зазначив, що від початку широкомасштабного вторгнення жодна жінка не була призвана на військову службу по мобілізації без власного бажання.


Аліса Ігітян, ZN.ua





Интересные новости
П’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафиП’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафи
"Це вчинок": Пономарьов висловився про Лободу, яка розірвала зв'язки з РФ"Це вчинок": Пономарьов висловився про Лободу, яка розірвала зв'язки з РФ
Не хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсультуНе хотіла розповідати: Шерон Стоун поскаржилася на відсутність роботи в Голлівуді після інсульту
Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинкуМіла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку
Загальна мобілізація: чи можна оскаржити дії ТЦКЗагальна мобілізація: чи можна оскаржити дії ТЦК
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація в Україні: кого призивають у першу чергуМобілізація в Україні: кого призивають у першу чергу
Загальна мобілізація: чи можна оскаржити дії ТЦКЗагальна мобілізація: чи можна оскаржити дії ТЦК
Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку за кордономЗагальна мобілізація: чи можуть вручити повістку за кордоном
Загальна мобілізація: чи можуть призвати усіх членів сім’їЗагальна мобілізація: чи можуть призвати усіх членів сім’ї
Після 60 років: чи можуть служити чоловіки старше призовного вікуПісля 60 років: чи можуть служити чоловіки старше призовного віку
Загальна мобілізація: кого з мобілізованих одразу відправляють на фронтЗагальна мобілізація: кого з мобілізованих одразу відправляють на фронт
Фільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокатуФільм "Люксембург, Люксембург" став лідером українського прокату
Загальна мобілізація: чи може отримати відстрочку опікун недієздатної особиЗагальна мобілізація: чи може отримати відстрочку опікун недієздатної особи
Загальна мобілізація: чи можуть відправити обмежено придатного в зону бойових дійЗагальна мобілізація: чи можуть відправити обмежено придатного в зону бойових дій
Воєнний стан: хто підлягає виключенню з війського облікуВоєнний стан: хто підлягає виключенню з війського обліку
Последние новости
Подгружаем последние новости