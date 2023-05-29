Загальна мобілізація: чи можуть призвати усіх членів сім’ї

Відповідь дав юрист.

Через повномасштабне вторгнення Росії, в Україні триває загальна мобілізація і оголошено воєнний стан. Зараз чоловіки призовного віку отримують повістки і можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: чи можуть призвати усіх членів сім’ї
© Владислав Назаров/Telegram

Юрист Ростислав Кравець пояснив, яку кількість осіб можуть мобілізувати з однієї української родини, пишуть «Факти ICTV».

За його словами, в Україні немає чіткого закону, який би забороняв мобілізацію всіх членів родини. Так само, в Україні не визначена точна кількість осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час воєнного стану.

«Відповідно, можуть мобілізувати усіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу», – пояснив Ростислав Кравець.

Проте тут є виняток. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, призову не підлягають.

У такому випадку, близькими родичами вважаються:

  • чоловік;
  • дружина;
  • син;
  • донька;
  • батько;
  • мати;
  • дідусь;
  • бабуся;
  • рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Тобто, якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати.

Також адвокат навів ще один виняток. Якщо сім?я виховує неповнолітніх дітей, то їх не можуть залишити одних.

Згідно зі ст. 2 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

«Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину – ні. Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати і чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину», – підсумував юрист.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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