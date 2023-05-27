Після 60 років: чи можуть служити чоловіки старше призовного віку

Для деяких військових є виключення.

Через військове вторгнення РФ в Україні оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан. В цей час до лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 18 до 60 років. Але деякі військовослужбовці можуть служити і після 60, інформує ZN.ua .

© 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка/facebook

Про це йдеться в статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Згідно з нею, граничний вік перебування на військовій службі:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 50 років;

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 55 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років; вищого офіцерського складу - до 65 років.

Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, на строк до п’яти років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.