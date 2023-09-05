В Умані на Рош га-Шана заборонять продавати алкоголь та піротехніку

Водночас паломників просять утриматися від приїзду через можливі російські провокації.

Під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані, куди паломники приїдуть на могилу свого духовного наставника Цадика Нахмана, запровадять низку обмежень, зокрема на продаж алкоголю та піротехніки, інформує ZN.ua .

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Обмеження діятимуть із 9 по 22 вересня у мікрорайоні паломництва, повідомили в Уманській міській раді. Там зазначили, що рішення прийняли «в інтересах безпеки жителів та гостей громади».

У цей період буде заборонено:

продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;

продаж та використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект;

продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

У 2023 році Рош га-Шана відзначатимуть із 15 до 17 вересня.