Новостей.COM ⇒
2023-09-05
В Умані на Рош га-Шана заборонять продавати алкоголь та піротехніку
Водночас паломників просять утриматися від приїзду через можливі російські провокації.
Під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані, куди паломники приїдуть на могилу свого духовного наставника Цадика Нахмана, запровадять низку обмежень, зокрема на продаж алкоголю та піротехніки, інформує
© Українська Правда
Обмеження діятимуть із 9 по 22 вересня у мікрорайоні паломництва,
У цей період буде заборонено:
- продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;
- продаж та використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект;
- продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.
У 2023 році Рош га-Шана відзначатимуть із 15 до 17 вересня.
Володимир Дедей, ZN.ua