В Умані на Рош га-Шана заборонять продавати алкоголь та піротехніку

Водночас паломників просять утриматися від приїзду через можливі російські провокації.

Під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані, куди паломники приїдуть на могилу свого духовного наставника Цадика Нахмана, запровадять низку обмежень, зокрема на продаж алкоголю та піротехніки, інформує ZN.ua.

В Умані на Рош га-Шана заборонять продавати алкоголь та піротехніку
© Українська Правда

Обмеження діятимуть із 9 по 22 вересня у мікрорайоні паломництва, повідомили в Уманській міській раді. Там зазначили, що рішення прийняли «в інтересах безпеки жителів та гостей громади».

У цей період буде заборонено:

  • продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;
  • продаж та використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект;
  • продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

У 2023 році Рош га-Шана відзначатимуть із 15 до 17 вересня.


Володимир Дедей, ZN.ua





Интересные новости
Українку номінували на звання найкращої європейської актрисиУкраїнку номінували на звання найкращої європейської актриси
Новоюліанський календар: як змінилися дати православних святНовоюліанський календар: як змінилися дати православних свят
Загальна мобілізація: хто має право на відстрочку цієї осеніЗагальна мобілізація: хто має право на відстрочку цієї осені
«Чебурашка – краще»: Мінкульт РФ заявив, що фільми «Барбі» та «Оппенгеймер» не відповідають російським цінностям«Чебурашка – краще»: Мінкульт РФ заявив, що фільми «Барбі» та «Оппенгеймер» не відповідають російським цінностям
У Києві в вересні вводять нові перепустки для пересування під час комендантської годиниУ Києві в вересні вводять нові перепустки для пересування під час комендантської години
Блок рекламы


Похожие новости
В Умані критична ситуація з електрикою – мерВ Умані критична ситуація з електрикою – мер
"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності
Новорічна туса: Володимир Дантес показав величезний натовп хасидів в УманіНоворічна туса: Володимир Дантес показав величезний натовп хасидів в Умані
Один із хасидів побив жінку в Умані: у поліції видали деталі інцидентуОдин із хасидів побив жінку в Умані: у поліції видали деталі інциденту
До Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидівДо Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів
Рош га-Шана в Умані: як хасиди в умовах війни готуються до святаРош га-Шана в Умані: як хасиди в умовах війни готуються до свята
Шахрайка вкрала гуманітарну допомогу для постраждалих: "Робила вигляд, що допомагає мешканцям"Шахрайка вкрала гуманітарну допомогу для постраждалих: "Робила вигляд, що допомагає мешканцям"
"Я з ним зав'язала": Женька зі "Сватів" зізналася, що з нею буде, якщо вип'є алкогольний напій"Я з ним зав'язала": Женька зі "Сватів" зізналася, що з нею буде, якщо вип'є алкогольний напій
Наталья Могилевская провела безалкогольный день рождения
Сотрудница Киевского СИЗО за деньги передавала заключенным алкоголь и мобильные телефоны
Последние новости
Подгружаем последние новости