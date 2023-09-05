В Умані з 9 вересня посилять заходи безпеки

В місті діятиме особливий режим в'їзду та виїзду.

В Умані посилюють заходи безпеки в період з 9 по 22 вересня. Це пов’язано з приїздом паломників на Рош га-Шана. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Черкаська ОДА, інформує ZN.ua.

В Умані з 9 вересня посилять заходи безпеки
© Черкасская ОГА

Як він зауважив, з 11 по 21 вересня буде встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Процедура контролю, як торік.

Зокрема, у мікрорайоні паломництва буде заборонено:

  • продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);
  • продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

"Ми прагнемо максимально убезпечити місцевих жителів і приїжджих", – наголосив Ігор Табурець. – Тому прошу з розумінням ставитися до всіх заходів".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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