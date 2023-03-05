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2023-03-05
УГКЦ опублікувала перелік свят за новим стилем з вересня
Церковний рік починатиметься 1 вересня і всі свята зсунуться на два тижні, інформує
© ugcc.org.ua
Українська греко-католицька церква, яка з 1 вересня 2023 року переходить на григоріанський календар, опублікувала оновлений церковний календар свят за період з вересня по грудень цього року.
Згідно з
Так, згідно з новим календарем, основні свята УГКЦ тепер відзначатиме в такі дати:
- 8 вересня – Різдво Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного та Животворящего Хреста Господня;
- 1 жовтня – Покров пресвятої Богородиці
- 21 листопада – Вхід у Храм Богородиці;
- 6 грудня – День Святого Миколая;
- 25 грудня – Різдво.
Ірина Знась, ZN.ua