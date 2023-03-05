УГКЦ опублікувала перелік свят за новим стилем з вересня

Церковний рік починатиметься 1 вересня і всі свята зсунуться на два тижні, інформує ZN.ua.

УГКЦ опублікувала перелік свят за новим стилем з вересня
© ugcc.org.ua

Українська греко-католицька церква, яка з 1 вересня 2023 року переходить на григоріанський календар, опублікувала оновлений церковний календар свят за період з вересня по грудень цього року.

Згідно з опублікованим розкладом свят, 1 вересня починатиметься новий церковний рік, який раніше стартував 14 вересня. Відповідно зсуваються усі церковні свята, які прив’язані до дат.

Так, згідно з новим календарем, основні свята УГКЦ тепер відзначатиме в такі дати:

  • 8 вересня – Різдво Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного та Животворящего Хреста Господня;
  • 1 жовтня – Покров пресвятої Богородиці
  • 21 листопада – Вхід у Храм Богородиці;
  • 6 грудня – День Святого Миколая;
  • 25 грудня – Різдво.


Ірина Знась, ZN.ua





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