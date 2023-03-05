УГКЦ опублікувала перелік свят за новим стилем з вересня

Українська греко-католицька церква, яка з 1 вересня 2023 року переходить на григоріанський календар, опублікувала оновлений церковний календар свят за період з вересня по грудень цього року.

Згідно з опублікованим розкладом свят, 1 вересня починатиметься новий церковний рік, який раніше стартував 14 вересня. Відповідно зсуваються усі церковні свята, які прив’язані до дат.

Так, згідно з новим календарем, основні свята УГКЦ тепер відзначатиме в такі дати: