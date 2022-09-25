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2022-09-25
До Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів
Незважаючи на заклики української влади не робити цього, інформує
© Об'єднане єврейське товариство України / Telegram
Уже понад 23 тисячі паломників-хасидів прибуло в Україну на святкування Рош га-Шана,
У повідомленні стверджується, що Фонд імені Раббі Нахмана спільно з владою “якісно організував паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий рівень безпеки".
Рош га-Шана – це єврейський Новий рік, який святкується восени. Цього року свято припало на 25-27 вересня. Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають в Умань, щоб помолитися в це свято на могилі засновника брацлавського хасидизму Раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях.
Анастасія Дейна, ZN.ua