До Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів

Незважаючи на заклики української влади не робити цього, інформує ZN.ua.

До Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів
© Об'єднане єврейське товариство України / Telegram

Уже понад 23 тисячі паломників-хасидів прибуло в Україну на святкування Рош га-Шана, повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

У повідомленні стверджується, що Фонд імені Раббі Нахмана спільно з владою “якісно організував паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий рівень безпеки".

Рош га-Шана – це єврейський Новий рік, який святкується восени. Цього року свято припало на 25-27 вересня. Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають в Умань, щоб помолитися в це свято на могилі засновника брацлавського хасидизму Раббі (цадика) Нахмана, який жив у XVIII-XIX століттях.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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