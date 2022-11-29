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2022-11-29
В Умані критична ситуація з електрикою – мер
На Південноукраїнській АЕС зупинено два енергоблоки.
© Ірина Плетньова/Facebook
В Умані (Черкаська область) склалася критична ситуація з подачею електроенергії через зупинення енергоблоків Південноукраїнської АЕС. Про це повідомила мер Умані Ірина Плетньова.
"У нашому місті (Умань – ред.) критична ситуація з подачею електроенергії. На Південноукраїнській АЕС зупинено два реактори, звідти ми отримували електроенергію. Поки не діють жодні графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - написала Плетньова у
Вона наголосила, що енергетики працюють 24/7, щоб відновити подачу електроенергії. Також у місті діють 18 "Пунктів незламності".
Зазначимо, станом на 29 листопада в Україні зафіксовано 30% дефіциту електроенергії.
Оксана Лебедина, ZN.ua