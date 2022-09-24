Рош га-Шана в Умані: як хасиди в умовах війни готуються до свята

Тисячі хасидів-паломників приїхали до Умані для святкування Рош га-Шана.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільного".

За даними журналістів, найбільша кількість паломників приїхала до Умані з Ізраїлю, тому хасиди знають про загрозу ударів з повітря не з чуток. Через можливі ракетні удари система сповіщення попереджає гостей міста трьома мовами.

Разом з тим, хасиди ігнорують повітряну тривогу та при загрозі атаки не спускаються до бомбосховищ, інформує Апостроф.

"Ні, ми не ховаємося. Ми віримо у Всевишнього та знаходимося під захистом Рабі Нахмана. Літаком та автобусом добиралися, тільки автобусом їхали 20 годин. Заблукали, коли перетинали кордон Румунії з Україною. Півтори години на одній стороні стояли, півтори – на іншій, багато часу витратили", - розповів у коментарі журналістам паломник з Ізраїлю Офел.

Представниця міжнародного благодійного фонду Ірина Рибницька зазначила, що для безпеки паломників укриття були облаштовані в синагогах та готелях. За її словами, хасиди дотримуються чинного законодавства та не порушують комендантську годину. Більш того, на час паломництва в Умані діє заборона на продаж алкогольних напоїв.

"Усі дотримуються правил, комендантської години, це дуже приємно. Щодо повітряних тривог, на щастя, їх було не багато. Ми сподіваємось, що й не буде. Була розроблена система оповіщення, через гучномовець йде сповіщення трьома мовами куди треба йти та що треба зробити", - додала Рибницька.

В одній з регіональних Facebook-спільнот повідомляється, що для святкування Рош га-Шана до Умані приїхали щонайменше 4 тисячи хасидів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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