Мобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війни

У зв'язку з воєнним станом в Україні продовжується мобілізація. На службу в армію можуть бути призвані всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років за винятком тих, хто не може служити за сімейними обставинами, або має відстрочку від призову. При цьому мобілізація громадян з інвалідністю також можлива.

Українцям повідомили про мобілізацію громадян з інвалідністю

Про особливості призову на військову службу громадян з обмеженими можливостями розповів військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап в інтерв'ю газеті Kharkiv Today.

За його словами, служба у лавах ЗСУ громадянина з інвалідністю цілком можлива. Але тільки в тому випадку, якщо така людина самостійно виявила бажання служити в армії. Звісно, не всі люди можуть поповнити лави ЗСУ. Все ж таки декому не дозволить проходити службу стан їхнього здоров'я. Проте є громадяни, які визнані ВЛК як обмежено придатні.

"Є у нас наказ міністра оборони, 402-й, в якому прописано порядок призову військовозобов'язаних, та медичні статті, за якими вони придатні або обмежено придатні, або непридатні з винятком", - каже Володимир Арап.

Українцям повідомили про мобілізацію громадян з інвалідністю

Наприклад, якщо людина має третю групу інвалідності, але вона визнана ВЛК придатною з обмеженнями, то вона має право служити у ЗСУ. Така людина може бути призвана за власним бажанням та проходити службу за місцем проживання.

"Як інвалід, особа має право на відстрочку, але якщо в неї бажання, то така людина може бути призвана на службу на території, де проживає. Тобто, в такому разі, якщо чоловік виявив таке бажання, він може проходити службу там, де він безпосередньо перебуває", - пояснює військовий комісар.

Слід зауважити, що людина з інвалідністю може за бажанням вибрати і військову частину, в якій хотіла би служити, якщо частина, яка розташовується за місцем проживання, з якихось причин її не влаштовує. Для цього необхідно оформити письмове прохання щодо переведення на службу в іншому регіоні.

Проте люди, яких ВЛК повністю виключила з військового обліку, можливості служити в армії не мають. Їм шлях до лав ЗСУ закритий назавжди.

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація. Повістки чоловікам призовного віку вручають повсюдно. Стало відомо, що робити військовозобов'язаним, яких насильно забирають до військкомату.


Марченко Любов, Тудей





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