Після еміграції у США Олександр Еллерт виправдав чоловіків, які виїхали з України під час війни

Переможець шоу "Холостячка" та колишній хлопець Ксенії Мішиної Олександр Еллерт став одним із знаменитостей, які залишили Україну після початку повномасштабної війни. Зараз він живе у США , і у своєму Instagram-блозі час від часу стикається з незручними питаннями. Комік не згоден із хейтом проти чоловіків, які виїхали, інформує Апостроф .

"Хто емігрував - той му*ак. Позиція зрозуміла, частково справедлива, але точно не радикальна. Іноді трохи втрачається межа між радикально та раціонально. Адже є ті, хто планував і готувався. Ті, хто все втратив. А когось завжди щось до останнього тримало. А когось навпаки, тепер нічого, - написав Еллерт. - Причини різні, не тільки війна. Індивідуально все - не радикально. Є ще ті, хто спробував і повернувся, виходить, му*акі, але трохи рідніші?"

Фото: instagram.com/ellert_a/

У коментарях користувачі мережі висловлюють протилежні думки. Хтось присоромив коміка-емігранта за мляву спробу виправдатись, а хтось підтримав його позицію.

"Від чоловіка виглядає як слабка спроба виправдання. Сидіть там, щось розумне пишіть чи корисне робіть. Шкода, що найкращі хлопці гинуть, а ви відсиджуєтесь і таку дурню пишете, жах".

"Якщо не помиляюся ви Сашко з Донецької області… дуже шкода, що хлопці з Волинської, Житомирської тощо захищають ваш дім, поки ви за бугром".

"Не в Україні, значить тепер всі шукатимемо собі виправдання. Потрібно ж усіх підготувати до повернення після перемоги, щоб поруч кричати Слава Україні. Звичайно ж ти не боягуз, не дав рідким, просто все раціонально і радикально".

"Виходить, що якщо ти залишаєшся в Україні - то ти одразу патріот. І пофіг, що ти сидиш без роботи, жодної допомоги від тебе для держави та ЗСУ немає. Але ти в країні!"

Сам Еллерт не розкривав деталі, як виїхав з України під час війни, але заявив, що зробив це "офіційно".

Фото: Instagram