Шахрайка вкрала гуманітарну допомогу для постраждалих: "Робила вигляд, що допомагає мешканцям"

27-річну городянку підозрюють у шахрайстві, що завдало значних збитків.

Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка увійшла в довіру до волонтера під виглядом небайдужої громадянки, яка допомагає харків'янам, та отримала від неї продукти харчування для приготування їжі.

Підозрювана розповіла, що вона організує для мешканців будинку у Холодногірському районі, який постраждав від удару російської ракети, видачу гарячих страв. За її словами, у будинку мешкає 200 осіб. Жінка зазначила, що приготує їжу у спеціально обладнаних приміщеннях у підвалі будинку, яких насправді ніколи не існувало.

Отримавши продукти харчування від волонтерки, підозрювана вдавала, що допомагає мешканцям. Вона фотографувала своїх родичів на кухні для фейкового фотозвіту, який надсилала волонтерові. Насправді всі продукти жінка залишила собі. Шахрайка завдала збитків на суму майже 150 тис. гривень.