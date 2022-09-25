Один із хасидів побив жінку в Умані: у поліції видали деталі інциденту

Один із хасидів побив жінку в Умані: у поліції видали деталі інциденту

У неділю, 25 вересня в Умані у районі паломництва хасид побив жінку.

Про це повідомляє речниція Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

"Один із паломників побив місцеву жительку. Жінку госпіталізували до лікарні. Також заявник, який звертався до поліції, просив додатково прибути кільком нарядам поліції через те, що після побиття зібралась ще група хасидів. Зараз на місці працює поліція. Встановлюють повні обставини події", - розповіла вона, додавши, що НП трапилася близько 14.00.

Через те, що трапилося заради безпеки жінкам заборонили прохід до району паломників.

Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області Ірина Назарок розповіла, що внаслідок побиття жінка втратила свідомість.

"Медикам повідомили, що неподалік центрального базару хасиди побили жінку і вона втратила свідомість. Медики екстренки оглянули та надали допомогу 51-річній пацієнтці. Її доправили до Уманської міської лікарні, попередньо діагностувавши закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і стан після втрати свідомості", - розповіла вона.

Назарок додала, що зі слів самої жінки, під час бійки між уманчанами і хасидами на її слова про виклик до поліції - один з хасидів вдарив її по голові металевим предметом і вона знепритомніла.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Вже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до АмерикиВже не бальні танці: Влад Яма показав, чим займається після переїзду до Америки
Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"Найбагатша співачка України стривожила зі змією в руці: "Серце стислося від побаченого"
Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."Підопічна Балана з "Голосу країни" після зізнання про онкологію вразила новими кадрами: "Зараз, коли увесь..."
"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці"Дзвонили в "швидку", але приймати виклик вони відмовилися": у Дніпрі жінка померла посеред вулиці
Колишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцяхКолишня дівчина Ілона Маска зробила пластику та показала своє обличчя у синцях
Блок рекламы


Похожие новости
До Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидівДо Умані прибуло вже понад 23 тисячі паломників-хасидів
Рош га-Шана в Умані: як хасиди в умовах війни готуються до святаРош га-Шана в Умані: як хасиди в умовах війни готуються до свята
Улюблена поні королеви Єлизавети ІІ попрощалася зі своєю господинею: зворушливе фотоУлюблена поні королеви Єлизавети ІІ попрощалася зі своєю господинею: зворушливе фото
Ще один зрадник. Співак Міша Марвін повернувся в Росію та відновив співпрацю з Black Star
Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"
Весільна церемонія Трінчер зірвана, наречена крізь сльози повідомила деталі: "Я не хочу, щоб мені..."Весільна церемонія Трінчер зірвана, наречена крізь сльози повідомила деталі: "Я не хочу, щоб мені..."
MamaRika, помчавши з України з родиною, кардинально змінила імідж: "Божечко, що за..."MamaRika, помчавши з України з родиною, кардинально змінила імідж: "Божечко, що за..."
Українці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами - деталі скандалуУкраїнці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами - деталі скандалу
Шахрайка вкрала гуманітарну допомогу для постраждалих: "Робила вигляд, що допомагає мешканцям"Шахрайка вкрала гуманітарну допомогу для постраждалих: "Робила вигляд, що допомагає мешканцям"
Анатолій Анатоліч перевіз родину в Париж і віддав дітей до престижної школи
Последние новости
Подгружаем последние новости