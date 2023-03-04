Заходи щодо виїзду чоловіків за кордон посилять: "Після втечі українського коміка..."

У Мінкульті подали на затвердження уряду жорсткіший порядок отримання дозволів на виїзд за кордон чоловіків.

Після скандалу, пов'язаного з українським коміком Андрієм Щегелем, у Мінкульті запропонували посилити заходи щодо виїзду чоловіків за кордон, повідомляється в Telegram МКІП.

"МКІП сприяє виїздам різних художників, творців, артистів, музикантів, журналістів тощо, які усвідомлюють свою справу та громадянську позицію, але через такі випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто справді захищає Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зараз МКІП підготовлено та подано на затвердження КМУ більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Також додали, що ситуацію з порушенням права виїзду з обов'язковим поверненням в Україну та ухиленням від мобілізації Щегеля буде взято під контроль правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в інтерв'ю Роману Скрипіну Щегель Щегель зізнався, що зараз перебуває в Туреччині та погодився з тим, що втік із країни

"Як щур", - охарактеризував свій вчинок Щегель.

Щегель додав, що знайшов спосіб перетнути кордон України та «і пожити в комфортній психологічній обстановці».

Також комік наголосив, що таким чином він реалізує своє право на класне життя.