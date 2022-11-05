"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності

"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності

Улюбленець публіки Андрій Данилко прагне змінити те, що його дратує у своїй зовнішності та, як наслідок, у зовнішньому вигляді його образу Вєрки Сердючки.

Так, за словами Данилка, справді був період, коли Сердючка, начебто, зникла зі сцени.

«Це візуально я пішов. Тому що я собі не подобався на екрані, мене дратувало, що вона повна, що видно ці щоки. І коли одягаєш цю зірку, то тут застібка, у тебе квадратне обличчя. І все це піднімається. Вона неправильно якось пошита, зробили помилку у застібці. Я не міг це зрозуміти», - розповів Данилко в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій».

За його словами, він потребує взяти паузу, щоб привести себе в порядок і повернутися в ту вагу, яку він хоче.

Вєрка Сердючка

За його словами, його зміни у зовнішності мають об'єктивні причини.

«Це не алкоголь і не їжа, у мене гормональний збій через стрес. І мене лікували від іншого. Весь час мене лікували від іншого. Я хочу це змінити. Я не можу виходити на сцену порожнім», - каже Данилко.

Нагадаємо, артист також розповів, що після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну він навіть не мав думки виїхати з Києва.

Данилко, Андрій Данилко

За його словами, йому дзвонив дуже відомий чоловік і вмовляв терміново їхати з української столиці, де він мешкає в самому центрі, але Данилко сказав, що не може і не хоче цього робити.

А от свого водія артистові довелося вмовляти рятуватися із села, яке опинилося в окупації.


Катерина Петренко, politeka.net





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