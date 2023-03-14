Меган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченим

Американська актриса Меган Фокс після розставання зі своїм нареченим зважилася на кардинальні зміни у зовнішності.

Психанула: Меган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченим

У житті, напевно, кожної дівчини був період, коли після розставання з коханим хотілося змін. Більшість з нас йде на таку дурість - як обрізають каре або роблять чубок. Хоч Меган Фокс і не зайшла так далеко, новий образ вона все ж таки примірила.

Меган Фокс кардинально змінила зачіску

36-річна американська актриса, зірка франшизи "Трансформери" з'явилася на вечірці Vanity Fair, яка відбулася після церемонії нагородження премії "Оскар". Артистка приєдналася до величезної кількості знаменитостей, які побували на цій події, і, звичайно ж, постала перед журналістами напіводягнена.

Психанула: Меган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченим

Вибір Меган Фокс упав на чорну сукню з ефектним декольте, ліфом у формі черепашок, спідницею "риб'ячий хвіст" та декором на стегнах, що нагадує плавці.

Психанула: Меган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченим

Кардинально актриса змінила зачіску - пофарбувала волосся в рудий колір і обстригла його довжиною трохи нижче за плечі. Справді невідомо, чи наважилася вони на зміни насправді, чи примірила перуку.

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Публікація від Cibelle Levi (@cibellelevi)

Завдяки новому образу шанувальники звернули увагу, що Меган Фокс дуже схожа на русалочку з однойменного мультфільму Дісней.

Нагадаємо, Демі Мур виправила невдалу пластику і стала виглядати на 20 років молодшою - знову стала собою.


Анастасия Березовская, Тудей





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