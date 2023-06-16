Японія змінила вік згоди на секс

Вперше із 1907 року.

Японія підвищила вік згоди на секс з 13 років, який був одним із найнижчих у світі, до 16 років, передає The Guardian .

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Законопроєкт, який також уточнює вимоги до судового переслідування за зґвалтування та криміналізує вуайєризм, одноголосно пройшов через верхню палату парламенту.

При цьому підліткові пари з різницею у віці не більше п'яти років будуть звільнені від кримінального переслідування, якщо обидва партнери старші 13 років.

У документі міститься список прикладів, за якими можна порушити кримінальну справу про зґвалтування. Серед них – перебування жертви під впливом алкоголю чи наркотиків, психологічний тиск, а також використання ґвалтівником свого соціального статусу.