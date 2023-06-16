Японія змінила вік згоди на секс

Вперше із 1907 року.

Японія підвищила вік згоди на секс з 13 років, який був одним із найнижчих у світі, до 16 років, передає The Guardian.

Японія змінила вік згоди на секс
© unsplash/colt10jordan

Законопроєкт, який також уточнює вимоги до судового переслідування за зґвалтування та криміналізує вуайєризм, одноголосно пройшов через верхню палату парламенту.

При цьому підліткові пари з різницею у віці не більше п'яти років будуть звільнені від кримінального переслідування, якщо обидва партнери старші 13 років.

У документі міститься список прикладів, за якими можна порушити кримінальну справу про зґвалтування. Серед них – перебування жертви під впливом алкоголю чи наркотиків, психологічний тиск, а також використання ґвалтівником свого соціального статусу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Робота у ЗСУ та Міноборони: які вакансії та зарплати пропонуютьРобота у ЗСУ та Міноборони: які вакансії та зарплати пропонують
Сальма Хаєк похвалилася рельєфним пресом і вузькою талією в крихітному бікініСальма Хаєк похвалилася рельєфним пресом і вузькою талією в крихітному бікіні
Проти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІПроти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІ
Останній дзвоник: коли він буде у школах КиєваОстанній дзвоник: коли він буде у школах Києва
Обережно, ботулізм: українців закликали не їсти рибу невідомого походженняОбережно, ботулізм: українців закликали не їсти рибу невідомого походження
Блок рекламы


Похожие новости
Мама Вєрки Сердючки змінила зачіску та зачарувала красою: Інну Білоконь не впізнатиМама Вєрки Сердючки змінила зачіску та зачарувала красою: Інну Білоконь не впізнати
Софія Річі вийшла заміж і змінила три неймовірно гарні сукніСофія Річі вийшла заміж і змінила три неймовірно гарні сукні
Меган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченимМеган Фокс кардинально змінила зачіску після розставання з нареченим
Померла Ракель Велч - зірка "Трьох мушкетерів" та секс-символ 1970-хПомерла Ракель Велч - зірка "Трьох мушкетерів" та секс-символ 1970-х
Лідера Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою – ЗМІЛідера Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою – ЗМІ
Зірка фільму "Попелюшка" змінилася до невпізнанності - Медді Байлліо схудла на 70 кгЗірка фільму "Попелюшка" змінилася до невпізнанності - Медді Байлліо схудла на 70 кг
Дженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірціДженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірці
Зовсім не змінилася: Марічка Падалко показала, як виглядала 20 років томуЗовсім не змінилася: Марічка Падалко показала, як виглядала 20 років тому
MamaRika, помчавши з України з родиною, кардинально змінила імідж: "Божечко, що за..."MamaRika, помчавши з України з родиною, кардинально змінила імідж: "Божечко, що за..."
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Последние новости
Подгружаем последние новости