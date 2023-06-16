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2023-06-16
Японія змінила вік згоди на секс
Вперше із 1907 року.
Японія підвищила вік згоди на секс з 13 років, який був одним із найнижчих у світі, до 16 років, передає
© unsplash/colt10jordan
Законопроєкт, який також уточнює вимоги до судового переслідування за зґвалтування та криміналізує вуайєризм, одноголосно пройшов через верхню палату парламенту.
При цьому підліткові пари з різницею у віці не більше п'яти років будуть звільнені від кримінального переслідування, якщо обидва партнери старші 13 років.
У документі міститься список прикладів, за якими можна порушити кримінальну справу про зґвалтування. Серед них – перебування жертви під впливом алкоголю чи наркотиків, психологічний тиск, а також використання ґвалтівником свого соціального статусу.
Анастасія Дейна, ZN.ua