Дженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірці

Дженніфер Лопес назавжди увійде в історію як одна з найефектніших і вражаючих знаменитостей усіх часів. Річ у тім, що на шостому десятку виконавиця дозволяє собі абсолютно відверті образи, які не одягнуть навіть більшість молодих дівчат.

Дженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірці

На вихідних у домі Дженніфер Лопес та Бена Аффлека відбулася закрита вечірка – благодійний покер. Всі гості були одягнені з голочки, а господиня вечора з'явилася не в одному, а змінила два ефектні образи.

Спочатку до мережі потрапили лише фото папараці з паті. На них можна було побачити, що Дженніфер Лопес сидить у білій шубці. Пізніше артистка в особистому обліковому записі в Інстаграм показала свій образ у всій красі.

Дженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірці

Для заходу актриса одягла ефектну білу сукню з глибоким V-подібним декольте майже до пупка. Наряд у білизняному стилі гарно струмував по тілу зірки. Образ вона завершила довгою білою шубкою, одягла золоту прикрасу з написом "Дженніфер і Бен" та підвіску з пташкою, яку їй подарував чоловік. Волосся Джей Ло прибрала в тугий хвіст і вдягла дорогоцінні сережки.

Дженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірці

На іншому фото, яким зірка поділилася в особистому обліковому записі, вона позувала в не менш сміливому вбранні. Її вибір упав на чорну сукню з акцентом на талії, глибоким V-подібним декольте і розрізом на спідниці. Цього разу вона доповнила образ чорною укороченою хутряною шубкою та комплектом коштовностей – великим намистом та сережками.

Дженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірці

Дженніфер Лопес змінила два ефектні вбрання з декольте до пупка на закритій вечірці

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у шкіряній спідниці на низькій посадці та бомбері вразила зовнішнім виглядом - ось це прес.


Анастасия Березовская, Тудей





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