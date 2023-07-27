Суд зняв з Кевіна Спейсі всі обвинувачення в сексуальних домаганнях

Суд у Лондоні зняв з оскароносного актора Кевіна Спейсі всі звинувачення у сексуальних злочинах. Коли присяжні назвали його невинним за сімома пунктами звинувачення в насильстві та двома пунктами звинувачення в інших серйозних провинах, він розплакався, пише CNN, інформує Апостроф .

Звинувачення стосувалися періоду з 2004 по 2013 рік, коли Спейсі працював художнім керівником театру "Олд Вік" у британській столиці.

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Один заявник стверджував, що Спейсі сидів поруч із ним в авто, схопив за руку і поклав її собі на промежину. Чоловік сказав, що Спейсі діяв так грубо, що в нього "перехопило подих". Другий заявник стверджував, що Спейсі напав на нього на благодійному заході, схопивши за промежину з такою силою, що "було боляче". Третій сказав, що познайомився зі Спейсі, коли працював у пабі в англійському селі. Він сказав, що пізніше на вечірці в будинку відпочинку актор "підійшов до нього і обійняв", поцілував його в шию, схопив за промежину та "стиснув".

Найсерйозніше звинувачення, висунуте четвертим заявником, актором-початківцем, полягало в тому, Спейсі запросив його в свою лондонську квартиру і зґвалтував. Заявник стверджував, що Спейсі накачав його наркотиками, і він прокинувся після того, як Спейсі вчинив із ним статевий акт.

Кевін Спейсі заперечував усі звинувачення. Його адвокат Патрік Гіббс стверджував, що заявники шукали фінансової вигоди, намагалися просунути свою кар'єру і давали неправдиві свідчення присяжним.

Спейсі подякував присяжним після того, як вони виправдали його після трьох днів обговорення. Виправдувальний вирок винесли у день його народження: 26 липня зірці "Карткового будиночка" виповнилося 64 роки.