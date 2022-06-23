Унікальна робота: український музикант Саша Чемеров зняв кліп на тепловізор

Артисти продовжують підтримувати українців у цей непростий час своєю творчістю. Нещодавно Кароль, Каменських, Полякова та інші зірки випустили потужну пісню про рідну країну, цього разу музикант Саша Чемеров презентував композицію під назвою "Замість мене". Відеоробота на трек була повністю знята на тепловізор.

“Замість мене” - перший реліз, в якому я не є автором пісні. Це унікальна робота з відео. Ніхто раніше не знімав кліп, використовуючи тільки тепловізор. Зняти ліпсінг на тепловізор було дуже непросто, ми витратили на це кілька днів. Ця пісня – надія і констатація факту. Її стиль, напевно, романтичний гранж", - прокоментував Чемеров прем'єру. Відповідне відео вже з'явилося на Youtube-каналі виконавця.

Автором музики і тексту є київський музикант та саундпродюсер Саша Філоненко, який запропонував Чемерову пісню в березні цього року. Звів пісню і зробив мастеринг барабанщик "Димної Суміші" Олег Федосов.

Череров також поділився, як виникла ідея зняти кліп на тепловізор і як вдалося її реалізувати, інформує Апостроф.

"Я довго думав над відеорядом, ми з Гошою Винокуровим, який є ідеологом та монтажером відео, розпочали роботу, але спочатку щось не пішло. Потім Гоша запропонував відео зняти на тепловізор. Ми позичили у "Азова" тепловізор, і разом з моїми новими друзями операторами Анею Стратюк і Валерою Стратюк просто вийшли у місто і почали знімати. У відеоряді через тепловізор - Львів, який живе своїм життям. Картинка точно передає настрій пісні, дуже кльово, а концепція дає зрозуміти, що ми всі під прицілом, ми всі в небезпеці", - сказав артист.

Фото: instagram.com/sashachemerov

Текст пісні "Замість мене"

Наступної весни

Ми будемо бачити спокійні сни

А може й ні

С тобою на війні

Перемагаємо чи ні

Всередині й на зовні

Більше мене нема

Замість мене війна

Більше мене нема

Замість мене війна

Тривожної весни

Ми стали кращими чи ні

Більш людяними чи ні

Зі мною назавжди

Все те від чого холод по спині

І всі ті сни

Більше мене нема

Замість мене війна

Більше мене нема

Замість мене війна

Прокинемось чи ні

Обіймимось чи ні

Побачимось чи ні

Повернемось живі

Прокинемось чи ні

Саша Чемеров - український і американський рок-музикант, композитор, продюсер, поет, колишній фронтмен рок-гуртів "Димна Суміш", "X-позери", "Vkrayst", а у нинішній час - фронтмен гурту The Gitas. Писав пісні для українського артиста Івана Дорна, російського артиста українського походження Артура Пирожкова, російської співачки Валерії Козлової.


Любов Блажко, Апостроф





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