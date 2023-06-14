Робота у ЗСУ та Міноборони: які вакансії та зарплати пропонують

ЗСУ та Міноборони постійно запрошують на роботу ІT-спеціалістів різних напрямків. Ознайомитися із вакансіями українці можуть на платформі DOU.

Сили оборони на сьогоднішній день мають пропозиції по роботі для адміністраторів мережевих сервісів, тестувальників, Java-інженерів, спеціалістів з Data Science, Solution Architect, спеціалістів з Machine Learning.

Рівень зарплат та кількість обов'язків залежать від вакансії та досвіду роботи кандидата.

Від Data Analyst (MATLAB) вимагається:

знання MATLAB

знання мов програмування SQL, Python, R

досвід із Cloud Platforms AWS, GCP, DigitalOcean

володіння англійською мовою на рівні, достатньому для читання технічної документації.

SDR-інженер має мати досвід програмування FPGA (бажано досвід роботи з SDR-модулями на базі Cyclone); знати мови програмування Verilog, Python; знати SDR; володіти англійською мовою на рівні, достатньому для читання технічної документації.

Робота в офісі у м. Черкаси. Заробітна плата - від 56 000 грн.

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