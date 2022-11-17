Пам'ятник Катерині II пропонують обміняти на вкраденого з Херсона єнота: подробиці ініціативи

Пам'ятник Катерині II пропонують обміняти на вкраденого з Херсона єнота: подробиці ініціативи

Єнота, якого росіяни вкрали, тікаючи з Херсона, пропонують обміняти на пам'ятник російській цариці Катерині II в Одесі. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.

Її 15 листопада зареєстрував Владислав Груша.

"Обміняти пам'ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні", – ідеться в тексті.

На момент написання новини петицію підписало 2368 осіб, до кінця збору підписів залишилося 90 днів.

пам'ятник Катерині, Одеса


Утікаючи з Херсона, російські окупанти викрали із зоопарку більшість тварин. Згодом стало відомо, що у викраденні тварин брав участь засновник парку левів "Тайган" в окупованому Криму, директор зоопарку в Ялті Олег Зубков.


Алексей Ионов, politeka.net





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