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2022-11-17
Пам'ятник Катерині II пропонують обміняти на вкраденого з Херсона єнота: подробиці ініціативи
Єнота, якого росіяни вкрали, тікаючи з Херсона, пропонують обміняти на пам'ятник російській цариці Катерині II в Одесі. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.
Її 15 листопада
"Обміняти пам'ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні", – ідеться в тексті.
На момент написання новини петицію підписало 2368 осіб, до кінця збору підписів залишилося 90 днів.
Утікаючи з Херсона, російські окупанти викрали із зоопарку більшість тварин. Згодом стало відомо, що у викраденні тварин брав участь засновник парку левів "Тайган" в окупованому Криму, директор зоопарку в Ялті Олег Зубков.
Алексей Ионов, politeka.net