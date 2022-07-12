На тлі знищеної "Мрії": американський музикант зняв кліп в аеропорту "Антонов"

Американський виконавець Джон Ондрасік, відомий як Five for Fighting, зняв кліп на пісню Can One Man Save The World у зруйнованому аеропорту "Антонов". У записі пісні також взяв участь український оркестр, інформує Апостроф.

Артисти разом зіграли на тлі знищеної окупантами "Мрії" - найбільший транспортний літак українського виробництва спалили російські агресори ще в перші дні вторгнення. Кліп, знятий у Гостомелі, вже з\'явився на Youtube каналі американського музиканта.

"Це була найбільша честь у моєму житті, грати мою нову пісню з українським оркестром на руїнах аеропорту "Антонов" перед улюбленою українською "Мрією", найбільшим вантажним літаком у світі, цинічно знищеним на початку війни. Поділяючи цю музичну співпрацю на такій священній землі, я на власні очі переконався у стійкості та благодаті українського народу, який, чи то в грі на скрипці чи керуванні танком, не можуть зупинити злодіяння та агресія Путіна", - прокоментував Ондрасік прем\'єру кліпу.

Співак також зазначив, що свою пісню присвятив президентові України Володимиру Зеленському та всьому народу України:

"Я вважаю, що всі ми, як вільні люди та вільні нації, повинні зробити свій внесок у захист незалежності та свободи, коли намагаються знищити одну з наших дружніх демократій. Як говориться в останніх кадрах нашого відео: "Історія починається зараз".

Джон Ондрасік
Фото: Wikipedia

Володимир Джон Ондрасік III (псевдонім – Five for Fighting) – американський автор-виконавець та музикант. У 2000 році його альбом America Town став платиновим у США значною мірою через успіх пісні "Superman (It\'s Not Easy)". У 2004 році вийшов альбом Battle for Everything, що також став платиновим, в основному завдяки хіту "100 Years".


Любов Блажко, Апостроф





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