Imagine Dragons представили кліп Crushed з кадрами з України

Гурт анонсував вихід ролика 9 травня.

Американський гурт Imagine Dragons представив кліп, знятий на пісню Crushed. У його створенні використовували кадри, які було знято в Україні під час повномасштабного вторгнення, інформує ZN.ua.

Imagine Dragons представили кліп Crushed з кадрами з України
Imagine Dragons випустили кліп з кадрами з України
© скриншот видео

Вихід ролика гурт анонсував 9 травня.

Гурт виступив на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Соліст Ден Рейнольдс під час європейського туру, що відбувся у 2022 році, виходив на сцену з прапором нашої країни.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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