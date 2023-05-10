Imagine Dragons представили кліп Crushed з кадрами з України

Гурт анонсував вихід ролика 9 травня.

Американський гурт Imagine Dragons представив кліп, знятий на пісню Crushed. У його створенні використовували кадри, які було знято в Україні під час повномасштабного вторгнення, інформує ZN.ua .

Imagine Dragons випустили кліп з кадрами з України © скриншот видео

Вихід ролика гурт анонсував 9 травня.

Гурт виступив на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Соліст Ден Рейнольдс під час європейського туру, що відбувся у 2022 році, виходив на сцену з прапором нашої країни.