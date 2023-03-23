Військові на підтанцьовці: Руслан Ханумак обурив мережу піснею і кліпом з дівчатами у формі

Щойно затих скандал із піснею Потапа про волонтерів, як мережа обурила новий витвір українських артистів. На цей раз епатувати слухачів вирішив Руслан Ханумак. Він випустив пісню "Дика Дичка", в якій образ жінок на війні подається вкрай легковажно та сексуалізовано, інформує Апостроф.

"Дика Дичка — це про пристрасне кохання в сучасних українських реаліях. Любов справжнього патріота до гарячої, примхливої та нестримної козачки, яка захищає рідну країну, відкинувши всі сантименти, чим ще більше манить до себе", - йдеться в описі треку.

Фото: YouTube

Текст пісні та музичне відео, однак, змушують задуматися про інше. У ній є такі рядки:

"Дика дичка, дика дичка, не виходить з голови піксельна спідничка".

"Ти у полі у Херсоні, де стріляють як в Warzoni. Мій незламний бетер без соляри вже скучає, ти навіть на відстані його заводиш, я не знаю".

Warzone у даному випадку - комп'ютерна гра "Call of Duty: Warzone", з якою Ханумак порівнює реальні події війни.

Підспівує Ханумаку актриса Дарія Петрожицька, яка живе в Німеччині і не має відношення до ЗСУ: "Заряджаю Іглу і стріляю, ра-та-та, я крушу і збиваю, дочекайся, тебе розцілую, дай тільки клятих я дошматую".

Кліп на пісню "Дика Дічка" знімали в полі, на тлі табличок "Обережно, міни" та броньованих автомобілів. На підтанцьовці були дівчата у формі ЗСУ, у яких замість патчу з ім'ям та групою крові, як у військових, красувався напис "Дичка". Також у кліпі з'являються реальні жінки з лав ЗСУ – Юлія Абаєва, Олена Риж, Юлія Олійник, Алла Мартинюк, Валентина Скрипак. В одному з кадрів музиканти показали, як справжні військові подякували їм за спортивний автомобіль для ЗСУ.

На YouTube та в Instagram трек та кліп отримали безліч критичних відгуків:

"Військові на підтанцьовці, реально? Стиль Потапа, напевно, ви його великий фанат".

"Таке відчуття, що вже ліплять військових куди завгодно".

"Що за ганьба! Вже може вистачить на війні хайп робити?"

"Військова форма для хайпа. Як на цю веселуху дивитися хлопцям з передової?"

"Потап на мінімалках".

"Підкажіть, будь ласка, в якому з рядків цієї пісні я можу побачити прояв поваги до жінок-військовослужбовців?"


Наталка Лавринець, Апостроф





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