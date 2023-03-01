Знежирені Сили України: мережу обурила блогерка, яка запустила марафон схуднення "ЗСУ"

У соцмережах поскаржилися на недоречну рекламу, яка спекулює на українській армії. Фітнес-блогерка з ніком kate_kalchuk у Instagram запустила марафон схуднення, який назвала "ЗСУ - Знежирені Сили України", інформує Апостроф.

Фото: Instagram

Користувачів мережі обурила не лише абревіатура, а й фотографії у військовій формі. Сама дівчина не знаходиться в армії. На коментарі критиків вона відповіла, що поцікавилася допустимістю такої реклами у військових, і вони не заперечували.

"Проект показує, що кожен з нас воїн, у кожного з нас є своя зброя та свій фронт, на якому ми боремося і працюємо. Мій фронт - це спорт, - пояснила вона. - Завдяки спорту я можу допомагати військовим та наблизити перемогу, саме на це марафон і націлений. І ніяк не на зневагу. Частина отриманих коштів йде на підтримку ЗСУ".

Фото: Instagram

Велика кількість критики змусила блогерку закрити свою сторінку в Instagram. Користувачі мережі, втім, продовжили обговорювати проблему, яка проявляється все частіше: представники бізнесу в гонитві за комерційним успіхом не гидують експлуатувати тему війни та патріотизму.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter


Наталка Лавринець, Апостроф





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