Саніна з The Hardkiss стала єдиною українською ведучою на Євробаченні, обуривши мережу: "Справедливість?!"

Юлія Саніна з The Hardkiss

Відома співачка Юлія Саніна стала однією з ведучих на Євробаченні 2023 року, проте інші обурили мережу.

Юлія Саніна буде однією із чотирьох ведучих «Єробачення-2023». Інші троє – британці Грем Нортон, Ханна Веддінгхем та Аліша Діксон, про це стало відомо після інформаційного поста в Інстаграм на сторінці музичного шоу.

У коментарях шанувальники з усього світу обурюються, чому ведуть четверо, а від країни-переможниці лише один. Навіть Тимур Мірошниченко, який мав подібний досвід у 2005 році, «з'являтиметься у відео вставках» як коментатор.

Також разом із провідним Семом Квеком Тимур Мірошниченко вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

«Де ще ведучий від України?!; та чи буде запрошений артист? Було б добре; Де українські ведучі?; Українські ведучі? Будь-який?;

Я б хотів, щоб половину хостів було обрано з України… це був би добрий спосіб відчути українську присутність, оскільки вони були чемпіонами минулого року…;

Чому там лише один український хост??; де взагалі справедливість?! - пишуть у мережі.

Раніше Юлія поділилася милим відео, як дізналися пейзажом шанувальники, з Барселони.

У підписі до публікації Саніна нічого не написала, натомість шанувальники відразу почали коментувати нове відео співачки.


Дарина Силина, politeka.net





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