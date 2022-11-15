Jerry Heil заінтригувала спільною піснею з польським виконавцем: "Вже зовсім скоро..."

Jerry Heil, Alyona Alyona та польський виконавець записали спільну пісню, вразивши українців.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil - відома українська співачка, яка прославилася завдяки пісні "Охорона - скасування". Артистка тепер співпрацює з багатьма українськими зірками, включно з Alyona Alyona. А нещодавно стало відомо про спільну пісню Jerry Heil, Alyona Alyona та польським виконавцем. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу Alyona Alyona поділилася відео, де разом із Jerry Heil та Trill Pem із Польщі.

Як вам шматок нового треку, який вийде зовсім скоро?

Дуже цікаво почути ваші думки! Пишіть у коментарях", - написала зірка під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Клас. Більше колаборацій з поляками", "Ого навіть польською добре звучить", "про зозулі буде ще трек?", "Супер! Наші таланти! Гордість", "У Вас завжди класні колаби, чекаю з нетерпінням".