Jerry Heil після падіння в оркестрову яму звернулася до українців: "Я дещо зрозуміла..."

Jerry Heil, яка впала в оркестрову яму, зробила несподіване звернення до фанів у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування". Цього року знаменитість вирішила спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення, але посіла лише третє місце. Після цього Яна впала в оркестрову яму на концерті та зламала ребро.

Не забуває Шамаєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Яна поділилася фото та розповіла, які думки до неї дійшли.

"Я дещо зрозуміла після падіння.

"Настане день - і все буде добре".

А хто готує тобі цей день?

А може, настане день, де ти падаєш в оркестрову яму? І якщо воля Бога, твого здоров'я та удачі - підіймаєшся", - написала Jerry Heil.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви велика молодець! Після такого хворобливого падіння не проклинаєте долю, а знаходите навіть у цій страшній ситуації щось світле – робите висновки, які роблять Вас ще сильнішими";

"Жити щодня, якщо вже прокинувся і вставати після всіх падінь!";

"На якій обкладинці альбому ця красуня".

А ще Politeka писала, що Jerry Heil порадувала українців музичним подарунком, вразивши Брежнєва.