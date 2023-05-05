Розкрито місію Руслани Лижичко на "Євробаченні-2023" після скандалу: "Краще хейт, ніж..."

Переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко з'явиться на сцені «Євробачення-2023» із особливою місією.

Руслана Лижичко таки з'явиться на сцені «Євробачення-2023», пише Politeka.net.

Нагадаємо, навколо української співачки спалахнув гучний скандал - організатори "Євробачення-2023" оголосили список українських артистів, які виступатимуть у фан-зоні та на головній сцені міжнародного пісенного конкурсу, але Руслани Лижичко, яка у 2022-му році привезла в Україну перемогу, у цьому списку не було.

Продюсер та чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов зазначив, що йому незрозуміло, як можна було не запросити до участі у конкурсі «одну з яскравих виконавиць, яка проклала шлях на Євробачення для України».

Тепер стало відомо, що Руслана таки з'явиться на гранд-фіналі «Євробачення-2023».

«Вона з'явиться в одному з номерів із особливою місією та символізмом. Перша перемога Руслани для України неодмінно буде вшанована. У нашій країні майже кожен представник «Євробачення», який увійшов до Топ-10, гідний того, щоб стояти на сцені цього року», - повідомив креативний директор Євробачення від України Герман Неонов в інтерв'ю "KP.UA".

Неонов також зазначив, що артистів, які виступають у півфіналі та фіналі «Євробачення-2023», відбирали не за принципом особистих симпатій, а виходячи з концептуальності шоу.

Також Герман Неонов запевнив, що хейт завжди є і буде, але при цьому, на його думку, «краще хейт, ніж байдужість».