Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко розкрила гірку правду: "Ми не будемо шукати притулок на чужині"

Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко розкрила гірку правду: "Ми не будемо шукати притулок на чужині"

Українська співачка, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення» Руслана Лижичко впевнена, що настав час ставитись до життя по іншому.

Руслана Лижичко переконана, що того життя, що було до 24 лютого 2022-го року вже не буде, пише Politeka.net.

«Ми дійсно побачили обличчя цієї війни, обличчя цієї реальності. Того життя, що було до війни вже не буде. Зараз треба взагалі зробити так, щоб життя ствердилося, щоб Україна вижила, щоб українці вижили в принципі», - висвловилась Руслана Лижичко в розмові з відомою волонтеркою Любою Шипович.

Руслана каже, що дійсно, хотілося б, щоб війна закінчилась як умога швидше, але реальність може бути іншою. За словами співачки, хтось з українців не захоче сприймати нову реальність, але прийдеться.

«Томущо весь час ми не будемо шукати притулок на чужині. Це не вихід, не варіант. І більшість українців, я знаю, хочуть бути в себе вдома», - підкреслила Руслана, закликаючи українців не "спати", ставати активними.

Додамо, що днями Руслана опублікувала на своїй сторінці в YouTube «Молитву Світла». Кадри кліпу були відзняти у легендарній Софії Київській.

У коментарях до відео, українці зазнаються, що голос Руслани довыв їх до сліз.

«Який талант!»,

«Дякую, до сліз!»,

«Амінь»,

«До мурах», - пишуть користувачі соцмереж.


Катерина Петренко, politeka.net





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