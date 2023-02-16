Померла Ракель Велч - зірка "Трьох мушкетерів" та секс-символ 1970-х

Американська актриса Ракель Велч, відома за фільмами "Три мушкетери" та "Мільйон років до нашої ери", померла у віці 82 років. Про це повідомило видання TMZ.

Родичі знаменитості розповіли, що вона померла вранці 15 лютого після нетривалої хвороби. Жодних інших подробиць смерті поки не надходило, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

Велч прославилася своїми ролями у фільмах "Фантастична подорож" та "Мільйон років до нашої ери" у 1966 році. В останньому вона з'явилася в обтислому хутряному бікіні, яке зробило її секс-символом 1970-х років. Через десятиліття актриса розповіла, що "ледве не померла" під час зйомок фільму в суворих погодних умовах, бо у неї розвинувся тонзиліт.

Фото: Getty Images

Велч отримала премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль Констанс де Бонасьє у фільмі "Три мушкетери" 1974 року. Вона також зайняла 3-е місце в рейтингу Playboy "100 найсексуальніших зірок 20-го століття".

Фото: Getty Images

Акторка продовжувала зніматися до 2017 року, але в останні роки життя була самітницею. Протягом життя Ракель Велч була одружена чотири рази, у неї залишилися син Деймон (63 роки) і дочка Тані (61 рік).


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Олег Винник повернеться на сцену після одужанняОлег Винник повернеться на сцену після одужання
Брат Ірини Федишин загинув на війніБрат Ірини Федишин загинув на війні
Осадча розкритикувала Червоний хрест після його відвідин: "Я особисто засмутилася..."Осадча розкритикувала Червоний хрест після його відвідин: "Я особисто засмутилася..."
Блейк Лайвлі народила четверту дитину і приголомшила фігуроюБлейк Лайвлі народила четверту дитину і приголомшила фігурою
Бойфренд Сопонару з "Жіночого кварталу" похизувався відпочинком із зірковою подругою у Майамі: фотоБойфренд Сопонару з "Жіночого кварталу" похизувався відпочинком із зірковою подругою у Майамі: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Джек Глісон приїхав до України: де засвітився зірка "Гри престолів" і що відомо про його візитДжек Глісон приїхав до України: де засвітився зірка "Гри престолів" і що відомо про його візит
Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїде в Україну з пікапом для ЗСУЗірка "Гри престолів" Джек Глісон приїде в Україну з пікапом для ЗСУ
Шоптенко з "Танці з зірками" вразила новими кадрами: "Тільки в свої 35 я наважилася вперше..."Шоптенко з "Танці з зірками" вразила новими кадрами: "Тільки в свої 35 я наважилася вперше..."
Померла Енні Вершинг - актриса, яка зіграла Тесс у "The Last of Us"Померла Енні Вершинг - актриса, яка зіграла Тесс у "The Last of Us"
Померла актриса Ліза Лорінг - перша та оригінальна Венздей АддамсПомерла актриса Ліза Лорінг - перша та оригінальна Венздей Аддамс
Супермодель Тетяна Патіц померла у віці 56 роківСупермодель Тетяна Патіц померла у віці 56 років
Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в білому заворожила кожним вигином: "Вибачте, але я закохався!"Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в білому заворожила кожним вигином: "Вибачте, але я закохався!"
Зірка Квартал 95 на тлі скандалу із дружиною звернувся до українців: "Вам це все повернеться!"Зірка Квартал 95 на тлі скандалу із дружиною звернувся до українців: "Вам це все повернеться!"
Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."
Зірка "Кріпосної" Денисенко порадувала своєрідним подарунком, який приносить біль: "Довго налаштовувалася"Зірка "Кріпосної" Денисенко порадувала своєрідним подарунком, який приносить біль: "Довго налаштовувалася"
Последние новости
Подгружаем последние новости