Померла Ракель Велч - зірка "Трьох мушкетерів" та секс-символ 1970-х
Американська актриса Ракель Велч, відома за фільмами "Три мушкетери" та "Мільйон років до нашої ери", померла у віці 82 років. Про це повідомило видання TMZ.
Родичі знаменитості розповіли, що вона померла вранці 15 лютого після нетривалої хвороби. Жодних інших подробиць смерті поки не надходило, інформує
Велч прославилася своїми ролями у фільмах "Фантастична подорож" та "Мільйон років до нашої ери" у 1966 році. В останньому вона з'явилася в обтислому хутряному бікіні, яке зробило її секс-символом 1970-х років. Через десятиліття актриса розповіла, що "ледве не померла" під час зйомок фільму в суворих погодних умовах, бо у неї розвинувся тонзиліт.
Велч отримала премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль Констанс де Бонасьє у фільмі "Три мушкетери" 1974 року. Вона також зайняла 3-е місце в рейтингу Playboy "100 найсексуальніших зірок 20-го століття".
Акторка продовжувала зніматися до 2017 року, але в останні роки життя була самітницею. Протягом життя Ракель Велч була одружена чотири рази, у неї залишилися син Деймон (63 роки) і дочка Тані (61 рік).