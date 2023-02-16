Померла Ракель Велч - зірка "Трьох мушкетерів" та секс-символ 1970-х

Американська актриса Ракель Велч, відома за фільмами "Три мушкетери" та "Мільйон років до нашої ери", померла у віці 82 років. Про це повідомило видання TMZ.

Родичі знаменитості розповіли, що вона померла вранці 15 лютого після нетривалої хвороби. Жодних інших подробиць смерті поки не надходило, інформує Апостроф .

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Велч прославилася своїми ролями у фільмах "Фантастична подорож" та "Мільйон років до нашої ери" у 1966 році. В останньому вона з'явилася в обтислому хутряному бікіні, яке зробило її секс-символом 1970-х років. Через десятиліття актриса розповіла, що "ледве не померла" під час зйомок фільму в суворих погодних умовах, бо у неї розвинувся тонзиліт.

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Велч отримала премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль Констанс де Бонасьє у фільмі "Три мушкетери" 1974 року. Вона також зайняла 3-е місце в рейтингу Playboy "100 найсексуальніших зірок 20-го століття".

Фото: Getty Images

Акторка продовжувала зніматися до 2017 року, але в останні роки життя була самітницею. Протягом життя Ракель Велч була одружена чотири рази, у неї залишилися син Деймон (63 роки) і дочка Тані (61 рік).