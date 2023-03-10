Шеннен Догерті без макіяжу та перуки: як зараз виглядає онкохвора зірка “Беверлі-Хіллз“

Шеннен Догерті здивувала шанувальників несподіваним фото. Американська акторка викликала фурор у Мережі своєю заявою.

Бренда із серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" вже багато років бореться з раком. Вона перенесла кілька операцій, хіміотерапію, втратила волосся, була у ремісії і зараз знову бореться з онкологією, тільки вже на 4-й стадії. Вперше за довгий час Шеннен Догерті показала своє нове фото – у кадрі вона постала без макіяжу та перуки.

Шеннен Догерті без макіяжу та перуки

В особистому обліковому записі в Інстаграм акторка опублікувала селфі, яке зроблено або до, або після хіміотерапії, оскільки в її руку введено катетер. Виглядає Шеннен Догерті втомленою, але при цьому у неї здоровий відтінок обличчя, чиста шкіра і пишна копиця волосся, яка встигла відрости після останнього курсу хімії.

У своєму посту актриса звернулася до профспілки акторів, заявивши, що не погоджується з рішенням відмовити їй у фінансовій допомозі через хворобу.

"Френ Дрешер, цікаво дізнатися, чому таких людей, як я, які працювали з 10 років і сплачували внески до SAG-AFTRA, коли тепер ми не можемо працювати за станом здоров'я, наша профспілка кидає нас. Я думаю, що ми можемо зробити життя краще для всіх наших учасників, і я думаю, що ти та людина, яка зможе це зробити. Медичне страхування не повинно ґрунтуватися на річному доході. Це довічний внесок. І для мене, і для багатьох інших, ми заплатили довічні внески, щоб нам відмовили у виплатах лише тому, що ми не відповідаємо вашим поточним критеріям. Не добре”.

Кар'єра Шеннен Догерті почалася з 10-річного віку і протягом одного десятка років вона робила внески до профспілки, а коли втратила можливість працювати через онкологію, їй нічим не допомогли.

Про страшний діагноз актриса дізналася у березні 2015 року. Через несвоєчасне та неналежне лікування рак метастазував і перекинувся на лімфатичну систему. Шеннен Догерті провели мастектомію, трохи пізніше хіміотерапію та радіотерапію. Весною 2017 року актриса оголосила про ремісію, але рак повернувся. У лютому 2020 року зірка повідомила, що має рак 4-ї стадії.

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