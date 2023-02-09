Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїде в Україну з пікапом для ЗСУ

Під час повномасштабної війни з Росією Україну підтримало безліч світових знаменитостей. Зірки музики і кіно продовжують допомагати нашій країні, і тепер до них приєднався Джек Глісон. Актор, який зіграв у "Грі престолів" Джоффрі Баратеона, приїде до України з благодійним візитом та навіть привезе пікап для ЗСУ.

Про візит Глісона розповів у Instagram Андрій Клименков – український актор театру та кіно, інформує Апостроф.

Джек Гліссон у ролі Джоффрі Баратеона
Фото: HBO

"Ірландський актор Джек Глісон, виконавець однієї з головних ролей у серіалі "Гра престолів", підтримав боротьбу українського народу і разом з нами прагне наблизити нашу перемогу над злом, - написав він. - Джек разом із друзями везе пікап, придбаний для ЗСУ британськими волонтерами. Він зустрінеться із захисниками України, школярами та акторами".

Крім того, Джек проведе кіноінтесив разом із англомовними українськими акторами: вони попрацюють над відомою сценою з "Гри престолів".

Фото: facebook.com/kateryna.chepura

Про візит Глісона також повідомила режисерка Катя Чепура. У Facebook вона поділилася емоціями від знайомства з актором.

"Як режисерка, я захоплювалася тим, наскільки круто він зіграв огидного короля Джоффрі. Пізніше я зрозуміла, що все набагато крутіше, адже в житті Джек - повна протилежність свого персонажа, - написала вона. - Наскільки це круто, коли людина, яка до України не має жодного стосунку, вирішила приїхати сюди і підтримати нас, як і його друг Кріс Пул, який з початку війни ганяє пікапи для ЗСУ з Великобританії. У дні, коли опускаються руки, такі люди змушують вірити, що ми не самі у боротьбі з мордором, і Україна хвилює ще когось, крім нас з вами".


Наталка Лавринець, Апостроф





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