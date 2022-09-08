Рікі Мартін подав мільйонний позов проти племінника після звинувачень в інцесті та домаганнях

Рікі Мартін позвався до суду на свого 21-річного племінника Денніса Ядіеля Санчеса, який раніше звинуватив його у сексуальних домаганнях та кровозмісних стосунках. Page Six пише, що співак вимагає компенсацію у розмірі 20 мільйонів доларів, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

50-річний виконавець стверджує, що Санчес відправляв йому повідомлення в Instagram і погрожував "вбити його репутацію", якщо він не розплатиться грошима. У своєму позові Мартін назвав племінника "неадекватною людиною", який вихвалявся спорідненістю з поп-зіркою і відправляв йому повідомлення до 10 разів на день протягом чотирьох місяців.

За словами Рікі Мартіна, через звинувачення племінника у домаганнях та інцесті він уже втратив кілька вигідних ділових пропозицій. Також через поведінку Санчеса він та його родина почуваються в Пуерто-Ріко "небезпечно". Нагадаємо, що Рікі Мартін у шлюбі з художником Джваном Йосефом, з яким виховує чотирьох дітей: 14-річних близнюків Валентино і Маттео та 3-річних Лусію та Ренна.

Рікі Мартін із чоловіком Джваном Йосефом
Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у липні Санчес звинуватив Рікі Мартіна у кровозмішувальних відносинах, і суд заборонив співакові наближатися до племінника. Незабаром обвинувач вирішив припинити справу і заборонний наказ зняли. Мартін назвав звинувачення племінника хибними та сфабрикованими, і тепер вирішив домагатися справедливості.

Санчес - син зведеної сестри Рікі Ванесси Мартін. Він стверджував, що він та його дядько 7 місяців були у стосунках, а після розставання Рікі його переслідував і домагався.


Наталка Лавринець, Апостроф





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