У Німеччині припинили розслідування проти вокаліста Rammstein

Його звинувачували у сексуалізованому насильстві.

Прокуратура Берліна припинила розслідування щодо соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, якого звинувачували у сексуалізованому насильстві, повідомляє Berliner Zeitung, інформує ZN.ua.

У Німеччині припинили розслідування проти вокаліста Rammstein
Справу проти Тілля Ліндеманна закрили
© Wikimapia.org

Адвокати музиканта заявили про те, що жодна з жінок, які, ймовірно, зазнавали насильства, не подала заяву проти Ліндеманна. До прокуратури зверталися треті особи на підставі повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах.

Кримінальну справу проти Ліндемана порушили у червні. Це сталося після того, як понад два десятки жінок виступили зі звинуваченнями на адресу музиканта. Вони стверджували, що їх запрошували на вечірки після концертів, які були організовані спеціально для соліста. Деякі з них повідомляли про дії сексуального характеру, на які вони не давали згоди.

Сам Ліндеманн заперечував ці звинувачення. У Rammstein заявили про те, що ставляться до подібних звинувачень «дуже серйозно», але європейський літній тур скасовувати не стали.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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