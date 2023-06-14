Проти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІ

До поліції та прокуратури надійшло два звернення.

Проти соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна порушили кримінальну справу про зґвалтування. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Berliner Zeitung, інформує ZN.ua.

Проти соліста Rammstein порушили кримінальну справу про зґвалтування – ЗМІ
Тілля Ліндеманна звинувачують у зґвалтуванні
© Wikimapia.org

У повідомленні наголошується, що справу було ініційовано після двох звернень до прокуратури та поліції.

Раніше видання NDR та S?ddeutsche Zeitung повідомляли, що зі звинуваченнями проти музиканта виступили понад десяток жінок, які стверджували, що їх запрошували на вечірки після концертів, організовані спеціально для соліста. Деякі з них повідомляли про дії сексуального характеру, на які вони не давали згоди.

Нагадаємо, у березні 2022 року Європейська комісія представила законопроєкт, спрямований на захист жінок від насильства – від каліцтва жіночих статевих органів до кіберсталкінгу. Він також мав на меті змусити всі країни ЄС класифікувати секс без згоди як зґвалтування, яке карається максимальним покаранням у вигляді щонайменше восьми років ув'язнення.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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