У Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратура

У Львові лікарка-психіатр вимагала хабар у військовослужбовця - суд обрав їй запобіжний захід.

Так, лікаря зажадала хабар у військовослужбовця за отримання випискового епікризу, повідомляється на сайті Львівської обласної прокуратури.

Жінка вимагала та отримала від військового ЗСУ 200 доларів за видачу йому випискового епікризу (висновок лікаря про перебіг хвороби), оскільки військовослужбовець проходив лікування у вказаному закладі.

У службовому кабінеті лікаря правоохоронці виявили та вилучили документи, гроші та інші речові докази, що вказують на її причетність до скоєння злочину.

Лікарю повідомили про підозру за фактом здирництва та отримання неправомірної вигоди, скоєної за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі продовжується накопичення спільних сил російської та білоруської армії.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

ЗСУ постійно відстежують ситуацію в Білорусі та готуються до адекватного реагування на потенційні загрози.

"Безпосередньо зараз загрози з боку союзного угруповання ще немає. Робота, що проводиться у нас, повинна підвищити стійкість нашої оборони і адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", - заявив Наєв.