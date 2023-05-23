Воєнний стан: чи може виїхати за кордон виключений з військового обліку

В цей час виїзд для чоловіків обмежено.

В Україні оголошено воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії та загальну мобілізацію. В цей час чоловіки призовного віку не можуть вільно виїжджати за межі країни, але є виключення, інформує ZN.ua .

© 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка/facebook

Юристка Діана Тернова пояснила , чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які були виключені з військового обліку.

Вона зазначила, що є певний перелік осіб, визначений законодавством, які мають право перетинати державний кордон під час дії воєнного стану, серед яких є особи, які виключені з військового обліку.

Виключення з військового обліку означає процедуру відсторонення особи від виконання військової служби. Виходячи з цього, існують певні випадки, коли особа може бути звільнена від виконання військової служби. Наприклад, виключення з військового обліку громадян, яких за станом здоров’я визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Загалом, частиною 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку.

Так, одним з таких випадків є медичне виключення. Якщо особа має медичні протипоказання, які перешкоджають їй виконувати військову службу, вона може бути виключена з військового обліку. Після проходження військово-лікарської комісії, лікарі встановлюють наявність протипоказань та придатності до служби, і виносять рішення про непридатність з виключенням з військового обліку.

В свою чергу, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами Украі?ни, затверджених постановою Кабінету Міністрів Украі?ни від 27 січня 1995 р. № 57 виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відповідно, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров’я за наказом Міноборони про ВЛК №402, вона не вважається військовозобов’язаною та має право перетинати кордон.

Проте, необхідно звернути увагу, що саме виключення з військового обліку дає підстави для виїзду за кордон, а от факт зняття з військового обліку не дає права на перетин кордону.

Таким чином, для того аби перетнути кордон, необхідно зібрати відповідні документи, а саме військово-обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку